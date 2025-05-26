Первый очный модуль программы проекта «Герой 71» стартовал в Тульской области

Отмечается, что уже состоялось торжественное открытие. На нем присутствовал, в том числе, замгубернатора Тульской области Алексей Давлетшин. В программе примут участие около 60 бойцов спецоперации, прошедших отбор. В рамках первого модуля они пройдут ряд развивающих, образовательных и спортивных мероприятий. В рамках них они получат знания от лучших спикеров России. При этом суммарная программа переподготовки продлится свыше 500 часов.