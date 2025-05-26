Первый очный модуль программы проекта «Герой 71» стартовал в Тульской области

В Тульской области стартовал первый образовательный модуль проекта «Герой 71». Он посвящен госполитике и управлению на разных уровнях политики. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства региона.
Отмечается, что уже состоялось торжественное открытие. На нем присутствовал, в том числе, замгубернатора Тульской области Алексей Давлетшин. В программе примут участие около 60 бойцов спецоперации, прошедших отбор. В рамках первого модуля они пройдут ряд развивающих, образовательных и спортивных мероприятий. В рамках них они получат знания от лучших спикеров России. При этом суммарная программа переподготовки продлится свыше 500 часов.
В свою очередь, с 1 февраля 2025 года реализуется второй этап проекта. Он похож на федеральную программу «Время героев», но учитывает региональные особенности. Его цель — успешное трудоустройство и самореализация каждого участника СВО в мирной жизни. Каждого бойца сопровождают индивидуально, разрабатывая персональные карьерные планы. В том числе, для дальнейшего трудоустройства в органы власти и ведущие предприятия региона.
Давлетшин отметил, что в проекте участвуют целых 14 сервисов для бойцов спецоперации. Каждый из них помогает раскрыть и реализовать потенциал людей.
«Сегодня вы ставите перед собой самые амбициозные цели, а наша задача вам в этом помочь», — сказал Давлетшин.
Он также отметил, что во время первого модуля участники проекта познакомятся со своими наставниками. Обязанности последних на себя возьмут руководители органов государственной власти и ведущих предприятий региона. Вместе с ними бойцы СВО смогут составить план будущей работы. А затем наставники помогут с трудоустройством.
В свою очередь, помогавший разрабатывать программу проекта «Герой 71» участник спецоперации и председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский добавил, что СВО является уникальной школой жизни. Она дает суровый, но крайне ценный опыт, который можно применять в множестве сфер — от сельского хозяйства до бизнеса и политики.
«Впереди у вас большое будущее. Уверен, что мы вместе будем развивать Тульскую область», — сказал Дубровский.
Отметим, что в апреле 2024 года Тульская область по инициативе губернатора Дмитрия Миляева одной из первых в РФ запустила региональную программу «Герой 71». Проект реализуется под постоянным контролем главы региона.