Telegraph: 17 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле

Отмечается, что машина на большой скорости врезалась в толпу болельщиков, которые выстроились вдоль улицы. Как сообщал телеканал Sky News, в центре Ливерпуля в этот день находится несколько тысяч человек, которые отмечают чемпионство местного футбольного клуба.