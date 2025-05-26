Telegraph: 17 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле

17 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле, которые праздновали чемпионство местного футбольного клуба в Премьер-лиге (АПЛ) в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Отмечается, что машина на большой скорости врезалась в толпу болельщиков, которые выстроились вдоль улицы. Как сообщал телеканал Sky News, в центре Ливерпуля в этот день находится несколько тысяч человек, которые отмечают чемпионство местного футбольного клуба.
Согласно заявлению сотрудников местных правоохранительных органов, наезд был совершен 53-летним гражданином Великобритании. Он был задержан полицией на месте происшествия. В настоящее время там также присутствуют экстренные службы, включая скорую помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ванкувере внедорожник наехал на толпу людей во время проходящего фестиваля. Множество людей в результате инцидента погибли и получили ранения.