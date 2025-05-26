Британцы призывают Стармера уйти в отставку после ЧП в Ливерпуле

— Полиция такая же слабая и жалкая, как и ты, Кир. Смотрите, как убирают в фургон человека, который, как сообщается, возможно, убил по меньшей мере десять человек. А разозленный произошедшим прохожий получает в лицо струю из баллончика от женщины-полицейского, взятой на работу по программе многообразия, — написал один из пользователей социальной сети Х.