Британцы призывают Стармера уйти в отставку после ЧП в Ливерпуле

Разгневанные англичане в соцсетях призывают премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник, 26 мая.
Комментаторы обвиняют премьера в ошибочном политическом курсе.
— Полиция такая же слабая и жалкая, как и ты, Кир. Смотрите, как убирают в фургон человека, который, как сообщается, возможно, убил по меньшей мере десять человек. А разозленный произошедшим прохожий получает в лицо струю из баллончика от женщины-полицейского, взятой на работу по программе многообразия, — написал один из пользователей социальной сети Х.
О том, что в Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, стало известно 26 мая. По данным СМИ, всего в результате случившегося на данный момент пострадали 17 человек. Местная полиция уточнила, что в момент аварии за рулем автомобиля находился 53-летний британец.
Сам Кир Стармер заявил, что ему доложили об инциденте, в своих социальных сетях он выразил соболезнования пострадавшим и назвал события в Ливерпуле «ужасными».