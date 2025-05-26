Учёные выяснили, что шимпанзе передают сигналы ударами камней по деревьям

Исследование основывалось на данных с фотоловушек, собранных в течение пяти лет в заповеднике Гвинеи-Бисау. Выяснилось, что взрослые самцы шимпанзе регулярно производят ритмичные низкочастотные звуки, ударяя камнями по деревьям. Такие сигналы способны распространяться на значительные расстояния и могут быть особенно полезны для общения в густых лесах.