Учёные выяснили, что шимпанзе передают сигналы ударами камней по деревьям

Группа исследователей из Вагенингенского университета в Нидерландах при участии немецких коллег обнаружила уникальное поведение диких шимпанзе — они создают ритмичные звуки, ударяя камнями по стволам деревьев. Учёные предполагают, что это может быть новой формой коммуникации среди приматов. Статья опубликована в научном журнале Biology Letters.
Исследование основывалось на данных с фотоловушек, собранных в течение пяти лет в заповеднике Гвинеи-Бисау. Выяснилось, что взрослые самцы шимпанзе регулярно производят ритмичные низкочастотные звуки, ударяя камнями по деревьям. Такие сигналы способны распространяться на значительные расстояния и могут быть особенно полезны для общения в густых лесах.
Особый интерес вызвало то, что молодые особи перенимают этот навык у старших членов группы. Перед началом «ритуального» стучания обезьяны издают специфическое уханье, что также может играть роль в коммуникации.
«Это явный пример культурной передачи, а не инстинктивного поведения», — рассказал профессор Марк Нагиб, один из авторов исследования.
Открытие ставит новые вопросы перед специалистами: служит ли этот способ общения уникальным для этой популяции или распространен шире? Ответы могут пролить свет на истоки музыкальности людей и ритуального поведения.
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