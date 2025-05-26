Кадыров показал видео о болезни, жизни и смерти

«Все чаще слышу сплетни о моей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, болезнь и угроза не укорачивают жизнь, ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание», — говорит на видео закадровый голос.