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Кадыров показал видео о болезни, жизни и смерти

Рамзан Кадыров призвал наполнять жизнь добром, искренностью и благодарностью.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео с текстом о болезни, жизни и смерти.

Ролик длится 44 секунды. На нем Рамзан Кадыров идет по улице.

«Все чаще слышу сплетни о моей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, болезнь и угроза не укорачивают жизнь, ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание», — говорит на видео закадровый голос.

Ролик заканчивается обращением к людям, которые прячутся, «словно мыши, за границей». Закадровый голос добавляет, что это сущность сплетников.

При этом в описании к видео глава Чечни призвал не тратить жизнь «на пустое», наполнять ее добром, искренностью и благодарностью.

Ранее Рамзан Кадыров предложил сомневающимся в его здоровье посостязаться «на ружьях».