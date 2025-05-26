Кадыров показал видео о болезни, жизни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео с текстом о болезни, жизни и смерти.
Ролик длится 44 секунды. На нем Рамзан Кадыров идет по улице.
«Все чаще слышу сплетни о моей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, болезнь и угроза не укорачивают жизнь, ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание», — говорит на видео закадровый голос.
Ролик заканчивается обращением к людям, которые прячутся, «словно мыши, за границей». Закадровый голос добавляет, что это сущность сплетников.
При этом в описании к видео глава Чечни призвал не тратить жизнь «на пустое», наполнять ее добром, искренностью и благодарностью.
Ранее Рамзан Кадыров предложил сомневающимся в его здоровье посостязаться «на ружьях».