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Похудевший актёр Матвеев пришёл на премьеру без Боярской: рядом была другая известная актриса

Редкие гости светских мероприятий появились в кинотеатре в центре Москвы на показе документально-анимационного фильма, основанного на воспоминаниях о России.

Редкие гости светских мероприятий появились в кинотеатре в центре Москвы на показе документально-анимационного фильма, основанного на воспоминаниях о России. Большим удивлением для гостей стало появление актёра Максима Матвеева, который хоть и снимается часто, но на премьерах фильмов со своим участием практически не бывает. Как выяснилось, Максим стал одним из актеров, сыгравших в картине «Живые мемории. Отцы и дети».

Многие ожидали увидеть рядом жену Елизавету Боярскую в качестве поддержки, как говорится, но артист был один. Точнее, в зону для фотографирования он пришёл с другой: актрисой Юлией Снигирь. Она тоже приняла участие в фильме.

Надо сказать, появление звезды фильмов и сериалов Матвеева не прошло незаметно для фанатов, оказавшихся в кинотеатре. Его высокую тёмную фигуру они сразу заметили. Для выхода в свет актёр выбрал образ в черной цветовой гамме: брюки, майку и рубашку в клетку. Дабы стиль не был чересчур мрачным, Максим надел украшения- круглые небольшие серьги в цвете хром. Не все поклонники были в курсе, что актёр проколол уши, но теперь, конечно, увидели сей неожиданный факт и вовсю обсуждали.

Перед началом фильма Максим рассказал о своём участии в документальной картине, сообщив, что не играл здесь роль в привычном формате.

«У меня была чтецкая работа, а не актерская: до зрителей донести мысль, которая там заложена. А актёрская функция здесь больше трансляторская», — уведомил актёр журналистов и направился в зал.