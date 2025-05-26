Похудевший актёр Матвеев пришёл на премьеру без Боярской: рядом была другая известная актриса

Надо сказать, появление звезды фильмов и сериалов Матвеева не прошло незаметно для фанатов, оказавшихся в кинотеатре. Его высокую тёмную фигуру они сразу заметили. Для выхода в свет актёр выбрал образ в черной цветовой гамме: брюки, майку и рубашку в клетку. Дабы стиль не был чересчур мрачным, Максим надел украшения- круглые небольшие серьги в цвете хром. Не все поклонники были в курсе, что актёр проколол уши, но теперь, конечно, увидели сей неожиданный факт и вовсю обсуждали.