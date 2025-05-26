Похудевший актёр Матвеев пришёл на премьеру без Боярской: рядом была другая известная актриса

Редкие гости светских мероприятий появились в кинотеатре в центре Москвы на показе документально-анимационного фильма, основанного на воспоминаниях о России. Большим удивлением для гостей стало появление актёра Максима Матвеева, который хоть и снимается часто, но на премьерах фильмов со своим участием практически не бывает. Как выяснилось, Максим стал одним из актеров, сыгравших в картине «Живые мемории. Отцы и дети».
Многие ожидали увидеть рядом жену Елизавету Боярскую в качестве поддержки, как говорится, но артист был один. Точнее, в зону для фотографирования он пришёл с другой: актрисой Юлией Снигирь. Она тоже приняла участие в фильме.
Надо сказать, появление звезды фильмов и сериалов Матвеева не прошло незаметно для фанатов, оказавшихся в кинотеатре. Его высокую тёмную фигуру они сразу заметили. Для выхода в свет актёр выбрал образ в черной цветовой гамме: брюки, майку и рубашку в клетку. Дабы стиль не был чересчур мрачным, Максим надел украшения- круглые небольшие серьги в цвете хром. Не все поклонники были в курсе, что актёр проколол уши, но теперь, конечно, увидели сей неожиданный факт и вовсю обсуждали.
Перед началом фильма Максим рассказал о своём участии в документальной картине, сообщив, что не играл здесь роль в привычном формате.
«У меня была чтецкая работа, а не актерская: до зрителей донести мысль, которая там заложена. А актёрская функция здесь больше трансляторская», — уведомил актёр журналистов и направился в зал.