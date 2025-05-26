В России выявили белок, придающий кузнечикам зеленую «камуфляжную» окраску

Последующие опыты показали, что белок DBXN по структуре был больше всего похож не на другие пигменты, а на пептиды из класса вителлогенинов, которые играют важную роль в формировании яиц насекомых и снабжении их зародышей питательными веществами. По всей видимости, предки кузнечиков и других насекомых с зеленой окраской «перепрофилировали» эти белки и заставили их соединяться не с питательными веществами, а с хромофорами.