Зеленский: Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям

26 мая СМИ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в Белгородской области. По данным журналистов, боевики были вооружены оружием стран НАТО: у одного из них обнаружили американский пулемет М249 Para. Четырех украинских военнослужащих ликвидировали на месте, остальные с ранениями отступили обратно на территорию Сумской области.