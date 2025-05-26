Зеленский: Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям

Удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными», также ВС РФ проводят постоянные штурмы и готовятся к новым наступлениям. Об этом в понедельник, 26 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Лидер киевского режима отметил, что Москва якобы рассчитывает на дальнейшие боевые действия.
— Уверен, разведки партнеров имеют такую информацию. Важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх, — заявил Зеленский, его цитирует Lenta.ru.
25 мая в Сети появилась информация о том, что российские войска ударили по территории Украины 367 российскими беспилотниками, что стало самой крупной воздушной атакой с начала специальной военной операции. Согласно данным журналистов, российские дроны атаковали Киевскую, Одесскую и Житомирскую области.
26 мая СМИ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в Белгородской области. По данным журналистов, боевики были вооружены оружием стран НАТО: у одного из них обнаружили американский пулемет М249 Para. Четырех украинских военнослужащих ликвидировали на месте, остальные с ранениями отступили обратно на территорию Сумской области.