В США раскрыли дальнейшие действия Трампа в отношении конфликта на Украине

В США предположили, что намерен делать президент Дональд Трамп в отношении конфликта на Украине. По мнению издания The New York Times, американский лидер демонстрирует намерения дистанцироваться от конфликта на Украине.
Причем аналитики издания пришли к такому выводу после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США «близки к выходу из конфликта». Также журналисты газеты уверены, что Трамп не будет ужесточать санкции против России, как того хотели бы главы европейских стран. Несомненно, это плохие новости для ЕС и Украины, отмечается в статье. Ведь страны Европы вряд ли смогут заменить поставки вооружения из США.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп подал четкий сигнал ЕС после разговора с лидером России Владимиром Путиным. Президент США дал понять, что не будет ужесточать санкции против РФ и не пойдет на поводу у Германии, Франции и Великобритании.