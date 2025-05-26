В США раскрыли дальнейшие действия Трампа в отношении конфликта на Украине

Причем аналитики издания пришли к такому выводу после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США «близки к выходу из конфликта». Также журналисты газеты уверены, что Трамп не будет ужесточать санкции против России, как того хотели бы главы европейских стран. Несомненно, это плохие новости для ЕС и Украины, отмечается в статье. Ведь страны Европы вряд ли смогут заменить поставки вооружения из США.