В зоне СВО заметили дрон ВСУ с надписью, содержащей просьбу не сбивать его

Российские операторы FPV-дронов сняли на видео украинский БПЛА, на котором была написана просьба не сбивать его, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
По его данным, это был разведывательный дрон «Лелека-100». Надпись нанесли на крылья беспилотника. Автор обращения пожаловался, что у него остался последний БПЛА.
«FPV, не надо, pleace. Последний борт. Отправят в пехоту», — написано на украинском дроне.
Где именно заметили БПЛА не уточняется.
Ранее появилось видео боя российских десантников против морских беспилотников ВСУ.