Эксперт по антиквариату объяснила, почему старинная посуда вновь набирает популярность

— Я особенно ценю посуду с характером. Например, недавно я нашла на блошином рынке в Брюсселе редкие десертные тарелки с резным краем и голубой эмалью. Они неидеальны. На них видны крошечные трещинки и потертости. Но именно в этом их очарование. Именно такие детали становятся центром всей композиции: вокруг них выстраивается весь декор стола, — рассказала собеседница «ВМ».