Эксперт по антиквариату объяснила, почему старинная посуда вновь набирает популярность

Старинная посуда — это не просто эстетика, а «культурный код», символ вкуса. И сегодня, когда мир переполнен одноразовыми и быстро устаревающими вещами, тяга к настоящему, долговечному и к вещам «с историей» становится особенно сильной. Почему старинная посуда становится все популярнее, «Вечерняя Москва» узнала у коллекционера антиквариата и основательницы бутика уникальных находок Регины Ван Влит.
По ее мнению, люди устали от минимализма, пластика и безликости.
— Сегодняшний интерес к винтажу — не просто желание «быть в тренде», а стремление окружить себя вещами с душой. Это выбор в пользу глубины, уникальности, прикосновения к чему-то большему. Когда вы достаете тарелку с ручной росписью или серебряную ложку с инициалами прошлого века, вы вступаете в диалог с прошлым, — уверена эксперт.
Старинная посуда — это не про сервировку, а про настроение, считает Ван Влит. Это про ощущение дома, где время течет иначе. Где важны детали: линия чашки, тон блюдца, легкая неровность ручной лепки. Именно эти несовершенства и делают вещи живыми.
— Я особенно ценю посуду с характером. Например, недавно я нашла на блошином рынке в Брюсселе редкие десертные тарелки с резным краем и голубой эмалью. Они неидеальны. На них видны крошечные трещинки и потертости. Но именно в этом их очарование. Именно такие детали становятся центром всей композиции: вокруг них выстраивается весь декор стола, — рассказала собеседница «ВМ».
Если вы только начинаете интересоваться старинной посудой, присмотритесь к европейскому фарфору конца XIX — начала XX века, советует эксперт.
— Не бойтесь малоизвестных марок: среди них часто попадаются настоящие жемчужины. Главное — выбирать не по имени, а по внутреннему отклику, — посоветовала эксперт.
Также Ван Влит поделилась с «ВМ» советами по поводу того, как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра. По мнению эксперта, чтобы антикварная вещь смотрелась органично, она должна не пылиться за стеклом, а «вступать в диалог» с пространством и деталями вашего дома.