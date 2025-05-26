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ЦРУ использовали фан-сайт «Звездных войн» для общения с агентами

У ЦРУ было несколько безобидных, на первый взгляд, сайтов, которые спецслужбы использовали для связи.

Источник: Комсомольская правда

ЦРУ США применяло секретный веб-ресурс, посвящённый «Звёздным войнам», для коммуникации со своими сотрудниками в различных государствах. Об этом пишет издание 404 Media.

В статье газеты утверждается, что у ЦРУ было сразу несколько сайтов, безобидных на первый взгляд, для связи со своими агентами. На них общались люди с разными интересами: кино, музыка и спорт.

Алгоритм был несложным: обычные посетители просматривали интересующий их материал, а сотрудники вводили особый код и попадали на секретный сайт, где получали доступ к закрытым миссиям. Также в статье указано, что сайты были нацелены на несколько стран, в том числе Германию, Францию, Испанию и Бразилию.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле подтвердили, что взаимодействуют со спецслужбами США. Однако контакты происходят не в тех масштабах, которые себе представляют те, кто о них говорит.