ЦРУ использовали фан-сайт «Звездных войн» для общения с агентами

ЦРУ США применяло секретный веб-ресурс, посвящённый «Звёздным войнам», для коммуникации со своими сотрудниками в различных государствах. Об этом пишет издание 404 Media.
В статье газеты утверждается, что у ЦРУ было сразу несколько сайтов, безобидных на первый взгляд, для связи со своими агентами. На них общались люди с разными интересами: кино, музыка и спорт.
Алгоритм был несложным: обычные посетители просматривали интересующий их материал, а сотрудники вводили особый код и попадали на секретный сайт, где получали доступ к закрытым миссиям. Также в статье указано, что сайты были нацелены на несколько стран, в том числе Германию, Францию, Испанию и Бразилию.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле подтвердили, что взаимодействуют со спецслужбами США. Однако контакты происходят не в тех масштабах, которые себе представляют те, кто о них говорит.