ЦРУ использовали фан-сайт «Звездных войн» для общения с агентами

Алгоритм был несложным: обычные посетители просматривали интересующий их материал, а сотрудники вводили особый код и попадали на секретный сайт, где получали доступ к закрытым миссиям. Также в статье указано, что сайты были нацелены на несколько стран, в том числе Германию, Францию, Испанию и Бразилию.