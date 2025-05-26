Ветеран Афганской войны в 58 лет втайне от семьи ушел на СВО

«Я семье не говорил, что собираюсь сюда. Сам решил. Жена очень беспокоилась, но сейчас гордится. Участвует в волонтерской деятельности, вместе с подругами плетут сети, собирают необходимое и передают в подразделения на СВО», — отметил он.