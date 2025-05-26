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Ветеран Афганской войны в 58 лет втайне от семьи ушел на СВО

Контракт россиянину разрешили подписать лишь с третьей попытки.

Источник: Аргументы и факты

58-летний ветеран Афганской войны отправился на спецоперацию втайне от семьи, сообщил он в интервью изданию «Красная звезда».

Военный с позывным Сазан рассказал, что отправился в Афганистан в 1985 году, после этого трудился на нефтяных скважинах.

К 55 годам — из-за работы на вредном производстве — вышел на пенсию, а с начала СВО решил отправиться в зону боевого соприкосновения.

«Я семье не говорил, что собираюсь сюда. Сам решил. Жена очень беспокоилась, но сейчас гордится. Участвует в волонтерской деятельности, вместе с подругами плетут сети, собирают необходимое и передают в подразделения на СВО», — отметил он.

По словам бойца, контракт ему разрешили подписать лишь с третьей попытки.

За время службы его наградили медалью «За отвагу» после того, как он предотвратил высадку диверсионно-разведывательной группы ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области.

Ранее стало известно, что очнувшийся в морге после выстрела танка боец Катунь снова отправился на СВО.