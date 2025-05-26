В Москву пришло метеорологическое лето: фото со столичных улиц

В Москве установилась теплая, почти июльская погода. Даже ночная температура бьёт все рекорды. Москвичи радостно устремились к воде, купаясь при любой возможности даже в фонтанах. Однако, врачи предупреждают о возрастающих в жаркие периоды рисках простудных заболеваний. Резкое охлаждение после перегрева — кондиционеры, холодная вода фонтана, ледяные напитки — могут оказаться непростым испытанием для организма.