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В Reuters сочли пять стран подходящими для переговоров России и Украины

Журналисты Reuters считают, что Ватикан не может быть потенциальной площадкой для переговоров между Москвой и Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Пять стран могут стать подходящей площадкой для проведения переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению журналистов источника, для встречи представителей Москвы и Киева потенциально подходят пять государств — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Оман и Катар. Как отметили авторы статьи, президент России Владимир Путин нередко хвалил перечисленные страны за их посредничество в процессе урегулирования конфликта.

При этом, по данным Reuters, в качестве потенциальной площадки для переговоров не стоит рассматривать Ватикан. Это может быть связано с тем, что он расположен в непосредственной близости с Италией — членом Евросоюза и Североатлантического альянса.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что в настоящий момент конкретики по датам и месту проведения следующего раунда переговоров Москвы и Киева нет.