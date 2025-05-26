Пять стран могут стать подходящей площадкой для проведения переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению журналистов источника, для встречи представителей Москвы и Киева потенциально подходят пять государств — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Оман и Катар. Как отметили авторы статьи, президент России Владимир Путин нередко хвалил перечисленные страны за их посредничество в процессе урегулирования конфликта.
При этом, по данным Reuters, в качестве потенциальной площадки для переговоров не стоит рассматривать Ватикан. Это может быть связано с тем, что он расположен в непосредственной близости с Италией — членом Евросоюза и Североатлантического альянса.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что в настоящий момент конкретики по датам и месту проведения следующего раунда переговоров Москвы и Киева нет.