Актриса Клэр МакКанн сообщила о трагической гибели своего 13-летнего сына

По словам МакКанн, известной по драме «Круг лжи», она неоднократно обращалась в Министерство образования и службы по делам детей, однако никакой реакции не последовало. У подростка было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
«Мой худший кошмар стал реальностью — моего ребёнка украли у меня. Это разбивает мне сердце сильнее слов. Это не его вина. Его предали школа и система, он страдал от ужасных издевательств», — написала актриса.
Артистка также сообщила о намерении подвергнуть тело сына криогенной заморозке, выразив надежду на возможность его оживления в будущем, если наука достигнет необходимого уровня развития.
Ранее народная артистка России Екатерина Шаврина перестала выходить на связь после известия о смерти её сына Григория, отбывавшего наказание в колонии во Владимирской области за хранение наркотиков. Коллеги и друзья не могут до неё дозвониться. Диктор Владимир Березин отметил, что Шаврина всегда исчезает в моменты трагедий. Несмотря на сложные отношения с сыном, певица всегда относилась к нему с большой теплотой и заботой.