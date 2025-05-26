Актриса Клэр МакКанн сообщила о трагической гибели своего 13-летнего сына

Ранее народная артистка России Екатерина Шаврина перестала выходить на связь после известия о смерти её сына Григория, отбывавшего наказание в колонии во Владимирской области за хранение наркотиков. Коллеги и друзья не могут до неё дозвониться. Диктор Владимир Березин отметил, что Шаврина всегда исчезает в моменты трагедий. Несмотря на сложные отношения с сыном, певица всегда относилась к нему с большой теплотой и заботой.