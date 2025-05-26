Премьера оперетты «Марица» пройдет в Музыкальном театре 29 и 30 мая

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерные показы оперетты «Марица» пройдут в Белорусском государственном академическом музыкальном театре 29−30 мая. Об этом журналистам рассказал режиссер-постановщик спектакля, народный артист России Юрий Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.
Режиссер-постановщик отметил, что команда работала над опереттой с осознанием ответственности. «Наша главная задача была быть достойными Имре Кальмана. Этот спектакль очень ответственный, потому что он имеет популярность и долгую жизнь. К этому спектаклю прибегали выдающиеся мастера, исполнители, постановщики, знаменитые театры. И он до сих пор идет практически во всех крупных европейских театрах. Поэтому нам хотелось соответствовать этому высокому уровню», — отметил Юрий Лаптев.
Он подчеркнул, что команда, работающая над опереттой, хотела передать ту уникальную атмосферу, которая переносит нас в эпоху, когда были другие стандарты отношений между людьми. «Мы хотели передать именно тот флер, который сейчас во многом утерян. Сейчас жизнь гораздо более стремительна, информативна и технически обусловлена. И мы хотели вернуть зрителей туда, где главенствовало общение людей. В то время, когда люди смотрели чаще друг другу в глаза, когда люди пытались услышать биение сердца другого человека рядом, когда люди добивались расположения или боролись за свою любовь. Мне кажется, это и должно быть интересно нашему современному зрителю, потому что этого нам не хватает», — поделился режиссер-постановщик.
Юрий Лаптев также отметил, что стояла задача найти ракурс, который сделал бы спектакль более интересным и привлекательным для современного зрителя. «Например, в спектакле есть герой Жупан и герой Иштван. Мы сделали так, что Иштван перевоплощается в Жупана, чтобы получить разрешение у Тассило на свадьбу с его сестрой. Это интрига, которая для нас, избалованных детективами и сериалами, будет более привлекательной. Но всех секретов раскрывать не буду», — сказал он.
Дирижер-постановщик Юрий Галяс добавил, что в спектакле сохранена музыка Имре Кальмана. «У нас также есть некоторые добавки в качестве бонуса. Например, канкан Жака Оффенбаха. Мы объединили его с кусочком музыки Кальмана. Мне кажется, это будет довольно интересно и неожиданно», — отметил он. -0-