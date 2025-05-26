Премьера оперетты «Марица» пройдет в Музыкальном театре 29 и 30 мая

Он подчеркнул, что команда, работающая над опереттой, хотела передать ту уникальную атмосферу, которая переносит нас в эпоху, когда были другие стандарты отношений между людьми. «Мы хотели передать именно тот флер, который сейчас во многом утерян. Сейчас жизнь гораздо более стремительна, информативна и технически обусловлена. И мы хотели вернуть зрителей туда, где главенствовало общение людей. В то время, когда люди смотрели чаще друг другу в глаза, когда люди пытались услышать биение сердца другого человека рядом, когда люди добивались расположения или боролись за свою любовь. Мне кажется, это и должно быть интересно нашему современному зрителю, потому что этого нам не хватает», — поделился режиссер-постановщик.