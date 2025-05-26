В Германии высказались о позициях страны относительно оружию для ВСУ: нет договоренности

При этом депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер высказал мнение, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность ударов оружием ФРГ по России, не могут приносить какой-либо пользы. Об этом Штегнер рассказал в беседе с RND.