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В Германии высказались о позициях страны относительно оружию для ВСУ: нет договоренности

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль опроверг изменение курса Берлина по оружию для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (член СДПГ) опроверг какие-либо изменения позиции германского правительства относительно существующих ограничений на применение Украиной немецкого вооружения для ударов по территории РФ. Об этом Клингбайль рассказал во время пресс-конференции в столице.

«Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — рассказал Клингбайль.

При этом депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер высказал мнение, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность ударов оружием ФРГ по России, не могут приносить какой-либо пользы. Об этом Штегнер рассказал в беседе с RND.

Ранее член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер заявил, что Германии следует наладить отношения с Россией и возобновить поставки газа из РФ.