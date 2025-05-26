Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию

В соответствии с законом, управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.