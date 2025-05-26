Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики

Румынский политик-националист Кэлин Джорджеску, ранее баллотировавшийся в президенты, заявил, что покинет политику после завершения президентской гонки. Об этом он рассказал в соцсети Facebook.*
«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе. Сейчас я сосредоточен на своей семье», — рассказал он.
По данным портала Hotnews, Джорджеску получил вызов в прокуратуру Румынии для дачи показаний. Это связано с его совместным интервью на телеканале Realitatea Plus, где он, среди прочего, цитировал Корнелиу Зеля Кодряну — лидера организации фашистского толка в довоенной Румынии. Интервью он давал вместе с Джордже Симионом, главой националистического Альянса за объединение румын.
Накануне бывший кандидат в президенты Румынии Джордже Симион назвал госпереворотом отказ суда аннулировать итоги голосования выборов в стране.
* — деятельность Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.