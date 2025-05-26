Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики

По данным портала Hotnews, Джорджеску получил вызов в прокуратуру Румынии для дачи показаний. Это связано с его совместным интервью на телеканале Realitatea Plus, где он, среди прочего, цитировал Корнелиу Зеля Кодряну — лидера организации фашистского толка в довоенной Румынии. Интервью он давал вместе с Джордже Симионом, главой националистического Альянса за объединение румын.