МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на «круглый стол», за которым ученики сдавали экзамен, сообщили РИА в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации.
«По данному случаю была проведена проверка и установлено, что в одной из школ для написания письменной работы ученикам было предоставлено несколько столов, соединенных в овальную форму. Это не является нарушением регламента, но для дальнейшей организации проведения государственной итоговой аттестации для большего комфорта детей школе даны указания использовать классическую рассадку», — рассказали в пресс-службе.