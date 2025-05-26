Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации.