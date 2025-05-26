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Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ

Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на круглый стол.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на «круглый стол», за которым ученики сдавали экзамен, сообщили РИА в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации.

«По данному случаю была проведена проверка и установлено, что в одной из школ для написания письменной работы ученикам было предоставлено несколько столов, соединенных в овальную форму. Это не является нарушением регламента, но для дальнейшей организации проведения государственной итоговой аттестации для большего комфорта детей школе даны указания использовать классическую рассадку», — рассказали в пресс-службе.