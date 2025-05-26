Nature: в поясе обломков вокруг молодой звезды обнаружена вода

Лед был обнаружен в околозвездном диске вокруг звезды HD 181327, которая находится всего в 155 световых годах от Земли. Эта звезда молода — ей примерно 18,5 миллиона лет, и она находится на ранней стадии своей эволюции. До этого водяной лед неоднократно находили в кометах и поясе Койпера внутри нашей системы, однако впервые его нашли за ее пределами, что расширяет представление о распространенности водных ресурсов во Вселенной.