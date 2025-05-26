Nature: в поясе обломков вокруг молодой звезды обнаружена вода

Астрономы из Университета Джонса Хопкинса совместно с коллегами впервые обнаружили наличие водяного льда в поясе обломков за пределами нашей Солнечной системы. Это открытие было сделано с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и опубликовано в журнале Nature.
Исследование стало важным шагом в понимании распространения воды и процессов формирования планет в других звездных системах.
Лед был обнаружен в околозвездном диске вокруг звезды HD 181327, которая находится всего в 155 световых годах от Земли. Эта звезда молода — ей примерно 18,5 миллиона лет, и она находится на ранней стадии своей эволюции. До этого водяной лед неоднократно находили в кометах и поясе Койпера внутри нашей системы, однако впервые его нашли за ее пределами, что расширяет представление о распространенности водных ресурсов во Вселенной.
Используя спектрограф ближнего инфракрасного диапазона на телескопе Уэбба, ученые анализировали отраженный свет от диска на расстоянии 90−105 астрономических единиц от звезды — примерно так же, как расположены объекты пояса Койпера в нашей системе. В спектре выявлены характерные особенности: впадина между 2.7 и 3.4 микрометрами и яркий пик на 3.1 микрометра, свидетельствующие о наличии крупных кристаллов водяного льда.
В дополнение к воде, были обнаружены сульфид железа и оливин — вещества, сходные с теми, что встречаются в метеоритах и кометах, что говорит о сходстве химического состава исследуемой системы с нашей.
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