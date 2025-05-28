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Что изменится в России с 1 июня 2025 года: стоимость проезда и вступительная кампания в вузы

Какие нововведения в законах ждут россиян с 1 июня 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка в желтой кофте раскидывает прозрачную ткань над собой
Источник: Freepik

Первый месяц лета порадует не только долгожданной жарой, но и переменами в жизни должностных лиц, банковских работников, абитуриентов, пенсионеров-силовиков, москвичей, иностранных туристов и других.

Изменения в социальной сфере

Нововведения коснутся ряда иностранных туристов и всех москвичей и гостей столицы.

  • С 30 июня иностранцев, которые планируют поездку в Россию по безвизовому режиму, обяжут за 72 часа проходить цифровую регистрацию в приложении «Госуслуги RuID».
  • С 1 июня в среднем на пять процентов повысится стоимость проезда в московском транспорте. Так, по биометрии пассажир теперь заплатит не 59 рублей, а 63 рубля, что окажется на 11 рублей выгоднее операции по банковской карте (74 рубля) и на четыре рубля — по билету «Кошелек» (67 рублей).

Изменения в интернет-сфере

С 1 июня запретят общаться во всех иностранных мессенджерах должностным лицам, банковским работникам, операторам связи, сотрудникам электронных торговых и рекламных площадок и информационных сетей.

Изменения в образовательной сфере

С 20 июня вузы начнут прием документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Выразить желание пополнить ряды учебных заведений получится как на местах, так и через сервис «Поступай онлайн».

Изменения в банковской сфере

Появятся свежие меры по борьбе с мошенниками и экстремистами. Ряду пенсионеров откроются новые возможности в оформлении выплат по возрасту.

  • С 1 июня банки смогут отправлять клиентам СМС с кодами только после окончания телефонного диалога.
  • Финансовые организации обяжут предоставлять Росфинмониторингу информацию об операциях людей и компаний, которые подозреваются в экстремизме.
  • С 3 июня пенсионеры-силовики окажутся вправе выбирать российский банк для зачисления социальных выплат.

Изменения в бизнес-сфере

Нововведения коснутся граждан на стадии открытия собственного дела и владельцев аптек.

  • С 27 июня начнут действовать санкции за несообщение о старте предпринимательской деятельности. Должностные лица заплатят за нарушение от 7000 до 12 000 рублей, а юридические — от 24 000 до 48 000 рублей.
  • С 1 июня кассы аптек подключат к автоматической системе мониторинга, которая не пропустит продажу приостановленных для оборота лекарств или с истекшим сроком годности.

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Цифровая регистрация для безвизовых гостей страныС 30 июня иностранцев, которые планируют поездку в Россию по безвизовому режиму, обяжут за 72 часа регистрироваться в приложении «Госуслуги RuID»
Повышение стоимости проезда в московском транспортеПо биометрии теперь оплата составит 63 рубля, по банковской карте — 74 рубля, а по билету «Кошелек» — 67 рублей
Запрет на общение в иностранных мессенджерахКоснется должностных лиц, банковских работников, операторов связи, сотрудников электронных торговых и рекламных площадок и информационных сетей
Старт вступительной кампанииС 20 июня вузы начнут прием документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета на местах и через сервис «Поступай онлайн»
Запрет банкам на отправку сообщений клиентам во время разговораФинансовые организации смогут посылать СМС с кодами только после окончания телефонного диалога
Обязательство для банков предоставлять информацию об экстремистахРосфинмониторинг окажется вправе запрашивать информацию об операциях людей и компаний, которые подозреваются в совершении такого рода преступлений
Новые возможности для пенсионеров-силовиковТаковым разрешат выбирать российский банк для зачисления социальных выплат
Штрафы за несообщение о старте предпринимательской деятельностиДолжностные лица заплатят за нарушение от 7000 до 12 000 рублей, а юридические — от 24 000 до 48 000 рублей
Подключение касс аптек к системе мониторингаАвтоматический механизм не пропустит продажу приостановленных для оборота лекарств или с истекшим сроком годности