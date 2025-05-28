Что изменится в России с 1 июня 2025 года: стоимость проезда и вступительная кампания в вузы

Первый месяц лета порадует не только долгожданной жарой, но и переменами в жизни должностных лиц, банковских работников, абитуриентов, пенсионеров-силовиков, москвичей, иностранных туристов и других.
Изменения в социальной сфере
Нововведения коснутся ряда иностранных туристов и всех москвичей и гостей столицы.
- С 30 июня иностранцев, которые планируют поездку в Россию по безвизовому режиму, обяжут за 72 часа проходить цифровую регистрацию в приложении «Госуслуги RuID».
- С 1 июня в среднем на пять процентов повысится стоимость проезда в московском транспорте. Так, по биометрии пассажир теперь заплатит не 59 рублей, а 63 рубля, что окажется на 11 рублей выгоднее операции по банковской карте (74 рубля) и на четыре рубля — по билету «Кошелек» (67 рублей).
Изменения в интернет-сфере
С 1 июня запретят общаться во всех иностранных мессенджерах должностным лицам, банковским работникам, операторам связи, сотрудникам электронных торговых и рекламных площадок и информационных сетей.
Изменения в образовательной сфере
С 20 июня вузы начнут прием документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Выразить желание пополнить ряды учебных заведений получится как на местах, так и через сервис «Поступай онлайн».
Изменения в банковской сфере
Появятся свежие меры по борьбе с мошенниками и экстремистами. Ряду пенсионеров откроются новые возможности в оформлении выплат по возрасту.
- С 1 июня банки смогут отправлять клиентам СМС с кодами только после окончания телефонного диалога.
- Финансовые организации обяжут предоставлять Росфинмониторингу информацию об операциях людей и компаний, которые подозреваются в экстремизме.
- С 3 июня пенсионеры-силовики окажутся вправе выбирать российский банк для зачисления социальных выплат.
Изменения в бизнес-сфере
Нововведения коснутся граждан на стадии открытия собственного дела и владельцев аптек.
- С 27 июня начнут действовать санкции за несообщение о старте предпринимательской деятельности. Должностные лица заплатят за нарушение от 7000 до 12 000 рублей, а юридические — от 24 000 до 48 000 рублей.
- С 1 июня кассы аптек подключат к автоматической системе мониторинга, которая не пропустит продажу приостановленных для оборота лекарств или с истекшим сроком годности.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 июня 2025 года
|Цифровая регистрация для безвизовых гостей страны
|С 30 июня иностранцев, которые планируют поездку в Россию по безвизовому режиму, обяжут за 72 часа регистрироваться в приложении «Госуслуги RuID»
|Повышение стоимости проезда в московском транспорте
|По биометрии теперь оплата составит 63 рубля, по банковской карте — 74 рубля, а по билету «Кошелек» — 67 рублей
|Запрет на общение в иностранных мессенджерах
|Коснется должностных лиц, банковских работников, операторов связи, сотрудников электронных торговых и рекламных площадок и информационных сетей
|Старт вступительной кампании
|С 20 июня вузы начнут прием документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета на местах и через сервис «Поступай онлайн»
|Запрет банкам на отправку сообщений клиентам во время разговора
|Финансовые организации смогут посылать СМС с кодами только после окончания телефонного диалога
|Обязательство для банков предоставлять информацию об экстремистах
|Росфинмониторинг окажется вправе запрашивать информацию об операциях людей и компаний, которые подозреваются в совершении такого рода преступлений
|Новые возможности для пенсионеров-силовиков
|Таковым разрешат выбирать российский банк для зачисления социальных выплат
|Штрафы за несообщение о старте предпринимательской деятельности
|Должностные лица заплатят за нарушение от 7000 до 12 000 рублей, а юридические — от 24 000 до 48 000 рублей
|Подключение касс аптек к системе мониторинга
|Автоматический механизм не пропустит продажу приостановленных для оборота лекарств или с истекшим сроком годности