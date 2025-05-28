Что изменится в России с 1 июня 2025 года: стоимость проезда и вступительная кампания в вузы

Цифровая регистрация для безвизовых гостей страны С 30 июня иностранцев, которые планируют поездку в Россию по безвизовому режиму, обяжут за 72 часа регистрироваться в приложении «Госуслуги RuID»

Повышение стоимости проезда в московском транспорте По биометрии теперь оплата составит 63 рубля, по банковской карте — 74 рубля, а по билету «Кошелек» — 67 рублей

Запрет на общение в иностранных мессенджерах Коснется должностных лиц, банковских работников, операторов связи, сотрудников электронных торговых и рекламных площадок и информационных сетей

Старт вступительной кампании С 20 июня вузы начнут прием документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета на местах и через сервис «Поступай онлайн»

Запрет банкам на отправку сообщений клиентам во время разговора Финансовые организации смогут посылать СМС с кодами только после окончания телефонного диалога

Обязательство для банков предоставлять информацию об экстремистах Росфинмониторинг окажется вправе запрашивать информацию об операциях людей и компаний, которые подозреваются в совершении такого рода преступлений

Новые возможности для пенсионеров-силовиков Таковым разрешат выбирать российский банк для зачисления социальных выплат

Штрафы за несообщение о старте предпринимательской деятельности Должностные лица заплатят за нарушение от 7000 до 12 000 рублей, а юридические — от 24 000 до 48 000 рублей