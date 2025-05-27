Аграрий Сушенцова: запрет поставок польских огурцов не отразится на России

Экономист-аграрий, доцент Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Светлана Сушенцова спрогнозировала, как скажется эмбарго на ввоз огурцов из России. По мнению эксперта, если Польша решится на такой шаг, то это не станет большой проблемой для нашей страны.