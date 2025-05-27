Аграрий Сушенцова: запрет поставок польских огурцов не отразится на России

Экономист-аграрий, доцент Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Светлана Сушенцова спрогнозировала, как скажется эмбарго на ввоз огурцов из России. По мнению эксперта, если Польша решится на такой шаг, то это не станет большой проблемой для нашей страны.
— Мы с вами сегодня вполне себе это переживем, — отметила она в беседе с 360.ru.
Аграрий отметила, что тепличная отрасль в России на высоком уровне. Проблемы могут быть в некоторых регионах, но не столь серьезные, чтобы их не решить.
— Не думаю, что это может быть так проблематично, насколько это может быть разрисовано, — отметила экономист.
Призыв ограничить экспорт поступил от главы польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах. Решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайшего месяца или двух, пишет Царьград.
Ранее, финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина в себе с Газета.ru отметила, что в июне огурцы могут подешеветь на 19%, а помидоры — на 15%. Такой прогноз она дала в сравнении с майскими ценами.