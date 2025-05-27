Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая на Сиверы

Православная церковь 27 мая вспоминает святого Исидора. В народе принято праздновать день Сидора Бокогрея. Кроме того, есть еще одно название — Сиверы. Она связано с тем, что с названной даты переставали дуть сильные ветра, получившие название «сиверы», и наступало тепло. Также 27 мая отмечают Огуречник. Все дело в том, что огурцы пересаживают в отрытый грунт.