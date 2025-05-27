Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая на Сиверы

Православная церковь 27 мая вспоминает святого Исидора. В народе принято праздновать день Сидора Бокогрея. Кроме того, есть еще одно название — Сиверы. Она связано с тем, что с названной даты переставали дуть сильные ветра, получившие название «сиверы», и наступало тепло. Также 27 мая отмечают Огуречник. Все дело в том, что огурцы пересаживают в отрытый грунт.
Что нельзя делать 27 мая.
Запрещено обсуждать серьезные вопросы и решать проблемы, сидя за столом с углами. Считалось, что все обернется ссорами. Не рекомендуется вступать в конфликты. Предки верили, что это может грозить неприятностями в различных сферах.
Что можно делать 27 мая.
По традиции, с названной даты высаживали огурцы в открытый грунт или в теплицу. Вместе с тем девушки, которые страдали от безответной любви, становились лицом к ветру, а затем резко поворачивались спиной. Считалось, что ветер мог принести новые чувства.
Согласно приметам, холодная погода предсказывает прохладное лето. В том случае, если красный закат, то ждали дождя.
Ранее синоптики предупредили белорусов о сильных дождях во вторник 27 мая.
Кстати, белорус показал в TikTok боровики, найденные в лесу в мае: «Какие грибы в мае?».
Тем временем мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.