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Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая на Сиверы

Собрали, что можно и нельзя делать 27 мая, когда отмечают день Сидора Бокогрея.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 мая вспоминает святого Исидора. В народе принято праздновать день Сидора Бокогрея. Кроме того, есть еще одно название — Сиверы. Она связано с тем, что с названной даты переставали дуть сильные ветра, получившие название «сиверы», и наступало тепло. Также 27 мая отмечают Огуречник. Все дело в том, что огурцы пересаживают в отрытый грунт.

Что нельзя делать 27 мая.

Запрещено обсуждать серьезные вопросы и решать проблемы, сидя за столом с углами. Считалось, что все обернется ссорами. Не рекомендуется вступать в конфликты. Предки верили, что это может грозить неприятностями в различных сферах.

Что можно делать 27 мая.

По традиции, с названной даты высаживали огурцы в открытый грунт или в теплицу. Вместе с тем девушки, которые страдали от безответной любви, становились лицом к ветру, а затем резко поворачивались спиной. Считалось, что ветер мог принести новые чувства.

Согласно приметам, холодная погода предсказывает прохладное лето. В том случае, если красный закат, то ждали дождя.

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