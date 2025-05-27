Календарь на 27 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

27 мая — отличный день, чтобы сделать то, на что давно не решались. Отправить резюме в компанию мечты, признаться в симпатии, записаться на прыжок с парашютом или хотя бы сменить аватарку впервые с 2017 года. Все потому, что в неофициальном календаре сегодня День смелых решений. Праздник родом из интернета — его придумали энтузиасты, чтобы вдохновить людей выходить из зоны комфорта. Он не привязан к историческим событиям, но попадает в точку: весна на излете, лето на подходе — идеальное время для перемен.