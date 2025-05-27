23-летний защитник П. Витор может покинуть тольяттинский «Акрон» летом

Легионер присоединился к волжанам в прошлом году. Результативными действиями не отметился.
23-летний Пауло Витор перебрался в «Акрон» из бразильского «Магуари». Также играл за португальский «Насионал». В этом сезоне поучаствовал в 19 встречах в форме «молодых и звонких». Три — в Кубке России.
Последний раз выходил на поле в рамках последнего 12 марта. Это был четвертьфинальный матч против столичного «Спартака». Тогда подопечные Заура Тедеева уступили со счетом 2:3 и вылетели из турнира (12+).
«Футболист рассматривает вариант ухода из “Акрона”. Возможно, останется в России. Также есть варианты, при которых может оказаться в Европе», — заявил «Матч ТВ» собственный источник.
Недавно гендиректор тольяттинцев Алексей Власов высказался об игре команды в нынешнем сезоне РПЛ. Плюс предположил, чего ожидать от нового.
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