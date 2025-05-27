Народный календарь. Что можно и чего нельзя есть на Евдокию Свистунью, 30 мая

Православные 30 мая чтут память преподобной Ефросинии, в миру — Евдокии, княгини Московской.
В народе эту дату называли Евдокией Свистуньей и окучивали в это время картошку. Также 30 мая почитали святого Андроника, или Ондрона, как его называли на Руси. Он считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой цели совершали особые обряды и произносили особые заговоры.
Например, крестьянин выходил в поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветку, отбеливал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.
В этот день в пищу нельзя употреблять каши и макароны. Также считается, что в эту дату на столе должны быть блюда из картофеля, и чем больше его съесть, тем лучше будет урожай осенью.
Приметы погоды:
Какая Евдокия, таким и лето будет.
Молодой месяц и дождь в этот день предвещают мокрое лето.
Дует холодный ветер — лето будет прохладным.
Свиньи болото роют — лето будет дождливым.
Именины отмечают: Евдокия, Степан, Афанасий, Адриан.