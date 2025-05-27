Народный календарь. Что можно и чего нельзя есть на Евдокию Свистунью, 30 мая

В народе эту дату называли Евдокией Свистуньей и окучивали в это время картошку. Также 30 мая почитали святого Андроника, или Ондрона, как его называли на Руси. Он считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой цели совершали особые обряды и произносили особые заговоры.