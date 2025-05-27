День смелых решений и День шпрот: какие праздники отмечают в России и мире 27 мая

27 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, которые связаны с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День смелых решений, День шпрот и День скотча.
День смелых решений.
День смелых решений — это праздник, во время которого принято кардинально что-то менять, чтобы улучшить свою жизнь. Можно наконец отправиться в путешествие, о котором вы давно мечтали, поменять место работы, совершить покупку, что постоянно откладывалась, прыгнуть с парашютом, признаться в любви и совершить другие спонтанные поступки, не раздумывая.
День шпрот.
В День шпрот в ресторанах, барах и кафе посетителям предлагают специальное акционное меню с этой закуской. Точно неизвестно, когда появились шпроты, однако уже в XVIII веке существовал способ консервировать рыбу в масле в специальных бочках. А массовое производство шпрот началось в столице Латвии Риге в 1890 году.
День скотча.
День скотча отмечается 27 мая, так как именно в эту дату в 1930 году лабораторным техником американской компании 3M Ричардом Дрю был получен патент на клейкую ленту, которую позже прозвали скотчем. Цель праздника — напомнить людям, что даже самые простые изобретения могут оказать влияние на нашу повседневную жизнь. В эту дату проводятся лекции по изобретениям XX века и конкурсы на самое креативное применение клейкой ленты.