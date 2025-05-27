День смелых решений и День шпрот: какие праздники отмечают в России и мире 27 мая

День скотча отмечается 27 мая, так как именно в эту дату в 1930 году лабораторным техником американской компании 3M Ричардом Дрю был получен патент на клейкую ленту, которую позже прозвали скотчем. Цель праздника — напомнить людям, что даже самые простые изобретения могут оказать влияние на нашу повседневную жизнь. В эту дату проводятся лекции по изобретениям XX века и конкурсы на самое креативное применение клейкой ленты.