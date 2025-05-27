В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

«Водители, не прошедшие аттестацию на знание расположения транспортной инфраструктуры, медучреждений, школ, спортивных объектов и других значимых точек города, а также правил действий при ЧС и правил перевозки пассажиров, будут подвергаться административному штрафу в размере 5 тысяч рублей. Это касается всех, кто управляет легковым такси на территории Москвы», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.