В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

Таксистов в Москве начнут штрафовать за незнание города.
Таксисты, не сдавшие специальную аттестацию на знание столицы, будут оштрафованы на 5 тысяч рублей. Об этом сообщают власти Москвы.
«Водители, не прошедшие аттестацию на знание расположения транспортной инфраструктуры, медучреждений, школ, спортивных объектов и других значимых точек города, а также правил действий при ЧС и правил перевозки пассажиров, будут подвергаться административному штрафу в размере 5 тысяч рублей. Это касается всех, кто управляет легковым такси на территории Москвы», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.
Закон также требует от таксистов знание объектов культурного наследия и путей подъезда к ним. Эти нормы закреплены в федеральном законодательстве и региональном законе «О легковом такси в городе Москве».
Ранее в Москве уже действовали строгие меры административного контроля в отношении автомобилистов: за мойку машин в неположенных местах, таких как дворовые территории, берега водоемов и лесополосы, гражданам грозят штрафы до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч. С 2025 года также увеличиваются тарифы штрафных санкций за нарушения ПДД.