Дегтярев наградил «Комсомолку» в честь 100-летия выхода первой газеты

В честь 100-летнего юбилея со дня выхода первого номера «Комсомольской правды» было принято решение наградить редакцию издания медалью Николая Озерова. Об этом объявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Он уточнил, что СМИ стало первым, кто был удостоен высшей ведомственной награды комитета.
«“Комсомольская правда” всегда вдохновляла, формировала гражданскую позицию, рассказывала о героях своего времени. Сегодня издание продолжает жить в ритме страны, остро реагируя на актуальные события в политике, культуре, социальной и, конечно, спортивной жизни», — написал Дегтярев.
Министр поздравил коллектив «Комсомольской правды» со знаменательной датой, выразив от имени всего спортивного сообщества пожелания веры, надежды и любви. Дегтярев подчеркнул, что именно эти чувства, особенно любовь к России и спорту, служат объединяющей силой для всех нас.
Ранее «Комсомольскую правду» поздравил президент России Владимир Путин.