Дегтярев наградил «Комсомолку» в честь 100-летия выхода первой газеты

Министр поздравил коллектив «Комсомольской правды» со знаменательной датой, выразив от имени всего спортивного сообщества пожелания веры, надежды и любви. Дегтярев подчеркнул, что именно эти чувства, особенно любовь к России и спорту, служат объединяющей силой для всех нас.