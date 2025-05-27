Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев наградил «Комсомолку» в честь 100-летия выхода первой газеты

Президент Олимпийского комитета России наградил «Комсомольскую правду» медалью Николая Озерова в честь юбилея.

Источник: Комсомольская правда

В честь 100-летнего юбилея со дня выхода первого номера «Комсомольской правды» было принято решение наградить редакцию издания медалью Николая Озерова. Об этом объявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

Он уточнил, что СМИ стало первым, кто был удостоен высшей ведомственной награды комитета.

«“Комсомольская правда” всегда вдохновляла, формировала гражданскую позицию, рассказывала о героях своего времени. Сегодня издание продолжает жить в ритме страны, остро реагируя на актуальные события в политике, культуре, социальной и, конечно, спортивной жизни», — написал Дегтярев.

Министр поздравил коллектив «Комсомольской правды» со знаменательной датой, выразив от имени всего спортивного сообщества пожелания веры, надежды и любви. Дегтярев подчеркнул, что именно эти чувства, особенно любовь к России и спорту, служат объединяющей силой для всех нас.

Ранее «Комсомольскую правду» поздравил президент России Владимир Путин.