Иранские авиакомпании запустят прямые рейсы из Тегерана сразу в четыре города РФ

Кроме того, авиакомпания Mahan Air с конца мая тоже возобновит свои еженедельные рейсы из иранской столицы в Тегеран. Они будут осуществляться по пятницам. А со 2 июля перевозчик выйдет на воздушную линию Тегеран — Казань — рейсы запланированы на два раза в неделю.