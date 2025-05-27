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Иранские авиакомпании запустят прямые рейсы из Тегерана сразу в четыре города РФ

Сразу две иранские авиакомпании с летнего сезона начнут выполнять новые рейсы из Тегерана (столица страны) в города России.

Сразу две иранские авиакомпании с летнего сезона начнут выполнять новые рейсы из Тегерана (столица страны) в города России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, с 29 мая авиакомпания Iran Airtour запустит сезонные рейсы из Тегерана в Москву и Петербург. Также с 4 июля перевозчик начнет полеты по маршруту Тегеран — Сочи.

Кроме того, авиакомпания Mahan Air с конца мая тоже возобновит свои еженедельные рейсы из иранской столицы в Тегеран. Они будут осуществляться по пятницам. А со 2 июля перевозчик выйдет на воздушную линию Тегеран — Казань — рейсы запланированы на два раза в неделю.

Отметим, что между Россией и Ираном действует соглашение о безвизовом режиме для групповых туристов. Однако одиночным путешественникам для въезда в страну потребуется виза.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум могут начать выполнять на ежедневной основе.