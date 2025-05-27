Мультфильмы про «пиратов»

Неудивительно, что студии предпочитают идти по более легкому, как им представляется, пути — впрочем, он порой напоминает «большую дорогу». «Когда стало понятно, что “лавочка прикрывается”, мы попытались проплатить все лицензии настолько далеко вперед, насколько можно. Что-то получилось, что-то нет. С одним софтом и вовсе произошла неприятная ситуация: мы отправили много денег, и они до сих пор висят арестованные в канадском банке, — рассказал о злоключениях супервайзер визуальных эффектов студии Main road post Александр Липилин.— В итоге мы сделали “окошко в Европу” в виде офиса в Ереване — там проблем с покупкой софта нет. В Москве, я думаю, ни для кого не секрет, что реальная ситуация выглядит вот так…».