С 1 июня курс доллара изменит вектор движения. На какую отметку выйдет рубль.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева перечислила основные факторы, влияющие на курсы валют. Сказывается снижение поддержки экспортёров. Майское укрепление рубля было связано в том числе с высокой продажей валютной выручки экспортёрами (почти 90%). В июне этот фактор ослабеет и рубль может начать постепенное снижение. Нужно учитывать и традиционный летний спрос. Лето — это сезон отпусков и активного импорта, что увеличивает спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Также на курс валют влияет Центробанк и жёсткая ДКП, цены на нефть и внешние факторы.