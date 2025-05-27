Путин проведет заседание набсовета АНО «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», где будут подведены итоги работы платформы за семь лет.
Как сообщила пресс-служба Кремля, на встречу также приглашены участники проектов платформы из разных регионов страны. Выпускники проектов платформы расскажут о том, как конкурсы изменили их жизнь, и предложат свежие идеи по дальнейшему развитию платформы.
Уникальный кадровый проект.
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие.
Представляя платформу в ходе Петербургского международного экономического форума в 2019 году, Путин отмечал, что подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Позже, подводя итоги работы организации за пять лет в 2023 году, Путин указал на ее востребованность. Глава государства особо акцентировал, что, несмотря на все сложности сегодняшней обстановки, участие в программах платформы принимают граждане более чем 150 стран. «Это, конечно, серьезный результат», — подчеркивал президент.
Кроме того, Путин отмечал важность того, чтобы и сами проекты платформы становились более востребованными и интересными.
Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению президента. В рамках проекта участники проходят комплексную оценку профессиональных навыков, получают индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний и вступают в сообщество лучших управленцев.
По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили 470 участников. Среди них — главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.