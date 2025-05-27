«Факел» за один день покинули восемь футболистов

За один день из клуба «Факел» покинули восемь футболистов. Среди них — капитан команды Ираклий Квеквескири, а также такие игроки, как Александр Беленов, Игорь Калинин, Дилан Мертенс, Александр Ломовицкий, Михаил Щетинин, Алексей Каштанов и Сергей Брызгалов.
Все эти спортсмены приняли решение покинуть клуб в рамках текущего трансферного периода. Их уход стал значительным событием для команды и вызвал множество обсуждений среди болельщиков и экспертов.
На данный момент не сообщается о причинах такого массового расставания или о планах клуба на ближайшее будущее. Ожидается, что руководство «Факела» продолжит работу по формированию нового состава для предстоящих соревнований.
Ранее стало известно, что коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде может сменить команду. Ряд клубов выразили заинтересованность в его приобретении.