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Кадыров опубликовал видеообращение на фоне слухов о состоянии здоровья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал распространяемые заявления, что он болен. Он назвал их «пустыми слухами» и призвал «не сеять смуту». Видеозапись была опубликована в социальной сети VK.

Источник: Life.ru

Обращение Кадырова. Видео © VK / Рамзан Кадыров.

На опубликованных кадрах глава республики запечатлён во время прогулки. Видеоряд сопровождается голосом за кадром.

«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое — наполняйте её добром, искренностью и благодарностью», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Кадыров заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики. На что российский лидер отреагировал цитатой Марка Твена, а также заявил, что им ещё «работать и работать».