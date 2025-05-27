Кадыров опубликовал видеообращение на фоне слухов о состоянии здоровья

Обращение Кадырова. Видео © VK / Рамзан Кадыров.
На опубликованных кадрах глава республики запечатлён во время прогулки. Видеоряд сопровождается голосом за кадром.
«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое — наполняйте её добром, искренностью и благодарностью», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Кадыров заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики. На что российский лидер отреагировал цитатой Марка Твена, а также заявил, что им ещё «работать и работать».