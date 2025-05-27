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Вице-канцлер Клингбайль: ФРГ не меняла позиции по поставкам оружия ВСУ

Вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль высказался, что ФРГ, вопреки заявлению немецкого канцлера Фридриха Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил канал NTV.

Вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль высказался, что ФРГ, вопреки заявлению немецкого канцлера Фридриха Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил канал NTV.

В понедельник, 26 мая, Мерц сказал в интервью, что Британия, Франция, Соединенные Штаты и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву, ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.

— Что касается дальности, то я хочу сказать, что нет никакой новой договоренности, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство, — заявил Клингбайль на пресс-конференции в Берлине, передает РИА Новости.

Если решение Фридриха Мерца о снятии союзниками Украины ограничений на дальность ударов по РФ было принято, то оно «достаточно опасное» и идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта. Об этом 26 мая высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Украина с большой долей вероятности получит 100−150 немецких крылатых ракет Taurus, которые по функционалу схожи с британскими и французскими боеголовками. При этом Мерц заявлял, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Киеву.