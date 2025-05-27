Вице-канцлер Клингбайль: ФРГ не меняла позиции по поставкам оружия ВСУ

Вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль высказался, что ФРГ, вопреки заявлению немецкого канцлера Фридриха Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил канал NTV.
В понедельник, 26 мая, Мерц сказал в интервью, что Британия, Франция, Соединенные Штаты и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву, ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.
— Что касается дальности, то я хочу сказать, что нет никакой новой договоренности, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство, — заявил Клингбайль на пресс-конференции в Берлине, передает РИА Новости.
Если решение Фридриха Мерца о снятии союзниками Украины ограничений на дальность ударов по РФ было принято, то оно «достаточно опасное» и идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта. Об этом 26 мая высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В СМИ ранее появилась информация о том, что Украина с большой долей вероятности получит 100−150 немецких крылатых ракет Taurus, которые по функционалу схожи с британскими и французскими боеголовками. При этом Мерц заявлял, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Киеву.