Стало известно, сколько будет составлять средняя зарплата россиян к концу 2025 года

Зарплата будет расти медленнее в 2025 году, считают аналитики.
К концу 2025 года средний уровень заработной платы в России достигнет 100 тысяч рублей. Это следует из консенсус-прогноза, подготовленного «Известиями». Для сравнения, в начале текущего года данный показатель составлял 89 тысяч рублей.
«По итогам года средняя заработная плата по стране составит порядка 100 тысяч рублей», — пишут "Известия со ссылкой на аналитиков из университетов и участников рынка. Речь идет о доходах, указанных до удержания налогов: после вычета налоговых отчислений работник получит на руки 87 тысяч рублей.
В начале 2025 года средний уровень заработной платы приблизился к 89 тысячам рублей. По прогнозам специалистов, в течение текущего года этот показатель увеличится на 12%. Для сравнения: в предыдущем году средняя зарплата продемонстрировала более существенный рост, увеличившись на 18%.
На сегодняшний день к числу сфер, где средний уровень заработной платы превышает 100 тысяч рублей, относятся добывающая промышленность, информационные технологии и связь, научно-техническая деятельность, финансовый и страховой секторы, строительство, а также транспортировка и хранение. Об этом сообщили представители «Сбера». Именно в этих отраслях зафиксированы наиболее высокие показатели оплаты труда по стране.
Более 300 тысяч рублей в России зарабатывают токари, пилоты и стоматологи-имплантологи, пишет «Царьград». В Москве уровень заработных плат врачей и руководителей высшего звена превышает 500 тысяч рублей.