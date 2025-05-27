Стало известно, сколько будет составлять средняя зарплата россиян к концу 2025 года

На сегодняшний день к числу сфер, где средний уровень заработной платы превышает 100 тысяч рублей, относятся добывающая промышленность, информационные технологии и связь, научно-техническая деятельность, финансовый и страховой секторы, строительство, а также транспортировка и хранение. Об этом сообщили представители «Сбера». Именно в этих отраслях зафиксированы наиболее высокие показатели оплаты труда по стране.