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Моратинос отметил хорошие отношения между Альянсом цивилизаций и РФ

Представитель генсека ООН сообщил, что Альянс цивилизаций поддерживает хорошие отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в беседе с ТАСС отметил сохранение хороших отношений между Альянсом и Россией. Он выразил признательность за оказываемую Россией политическую, дипломатическую и финансовую поддержку.

«Они [Россия] нас поддерживали, и сегодня мы продолжаем поддерживать хорошие отношения, ведем диалог и определяем сферы, в которых можем работать вместе», — рассказал Анхель Моратинос.

Комментируя роль России в инициативах Альянса, Моратинос подчеркнул, что РФ с первых дней проявила оперативность и конструктивный подход.

Накануне Моратинос отметил, что в ряде европейских столиц наблюдается тревожная тенденция к милитаризации политического сознания, Это, по его словам, представляет серьезную опасность.