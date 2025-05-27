Моратинос отметил хорошие отношения между Альянсом цивилизаций и РФ

Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в беседе с ТАСС отметил сохранение хороших отношений между Альянсом и Россией. Он выразил признательность за оказываемую Россией политическую, дипломатическую и финансовую поддержку.
«Они [Россия] нас поддерживали, и сегодня мы продолжаем поддерживать хорошие отношения, ведем диалог и определяем сферы, в которых можем работать вместе», — рассказал Анхель Моратинос.
Комментируя роль России в инициативах Альянса, Моратинос подчеркнул, что РФ с первых дней проявила оперативность и конструктивный подход.
Накануне Моратинос отметил, что в ряде европейских столиц наблюдается тревожная тенденция к милитаризации политического сознания, Это, по его словам, представляет серьезную опасность.