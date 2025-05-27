Моратинос отметил хорошие отношения между Альянсом цивилизаций и РФ

Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в беседе с ТАСС отметил сохранение хороших отношений между Альянсом и Россией. Он выразил признательность за оказываемую Россией политическую, дипломатическую и финансовую поддержку.