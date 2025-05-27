Хинштейн выразил соболезнования дочери погибшего в Курской области мужчины

«Сегодня стало известно о том, что наши военные обнаружили тело Александра Григорьева — пожилого мужчины, кадры с которым разлетелись в августе прошлого года. На них украинские нелюди, надев немецкие каски, глумились над беззащитными стариком, который просто просил помощи. После этих кадров об Александре Степановиче ничего не было известно. Близкие до последнего надеялись, что ему удалось выжить… Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными», — говорится в сообщении в Telegram-канале.