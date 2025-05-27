В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 175,4 тысячи человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 2,7 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысячи человек», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях.
«В целях профилактики укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 143,9 тысячи гектаров, что составило более 65% от плана. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 20,7 тысячи гектаров», — пояснили в Роспотребнадзоре.