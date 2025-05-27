В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

«Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 2,7 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысячи человек», — рассказали в пресс-службе.