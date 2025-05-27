Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы

Минпромторг в тот же день опроверг, что уже утвержден список автомобилей, которые соответствуют требованиям локализации. Такой перечень публиковал журнал «За рулем», но потом материал с сайта был удален. Список остался в публикациях других СМИ, в частности «Бизнес-Онлайн».