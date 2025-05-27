Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы

Московских таксистов будут штрафовать за непрохождение аттестации на знание города, соответствующий закон подписал мэр Сергей Собянин.
В рамках аттестации проверяют «знание расположения на территории города Москвы объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси». Если ее не пройти, то таксисту грозит штраф 5 тыс. руб.
23 мая президент Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси. Для включения автомобиля в реестр такси с 1 марта 2026 года согласно этому закону необходимо будет соблюсти одно из требований:
совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок (на первое время установлено число баллов 3200);
автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
К транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа эти требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, в субъектах Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.
Минпромторг в тот же день опроверг, что уже утвержден список автомобилей, которые соответствуют требованиям локализации. Такой перечень публиковал журнал «За рулем», но потом материал с сайта был удален. Список остался в публикациях других СМИ, в частности «Бизнес-Онлайн».
Согласно этим данным, в перечне оказались автомобили Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Журнал писал, что в реестр также вошли все модели «Москвича», которые производятся в рамках специнвестконтракта, заключенного с правительством.