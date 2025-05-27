«Бумеранг существует»: невеста Лепса ответила на оскорбление актера Вахрушева

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба ответила на оскорбления актера из сериала «Физрук» Даниила Вахрушева.
Он усомнился в интеллектуальных способностях девушки во время съемок второй серии психологического реалити-шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ. Артист назвал Кибу дурой, сославшись на ее юный возраст.
— Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг существует! — написала она в социальных сетях.
Тем временем Лепс сообщил о намерении отложить свадьбу со своей возлюбленной. Ранее он признавался, что души не чает в невесте и готов бросить к ее ногам весь мир. Но теперь певец реагирует агрессивно на любой вопрос об Авроре и кидается на журналистов с нецензурной бранью. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, что могло привести к отмене помолвки и сможет ли пара воссоединиться.
Аврора Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.