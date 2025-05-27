«Бумеранг существует»: невеста Лепса ответила на оскорбление актера Вахрушева

Тем временем Лепс сообщил о намерении отложить свадьбу со своей возлюбленной. Ранее он признавался, что души не чает в невесте и готов бросить к ее ногам весь мир. Но теперь певец реагирует агрессивно на любой вопрос об Авроре и кидается на журналистов с нецензурной бранью. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, что могло привести к отмене помолвки и сможет ли пара воссоединиться.