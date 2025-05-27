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«Бумеранг существует»: невеста Лепса ответила на оскорбление актера Вахрушева

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба ответила на оскорбления актера из сериала «Физрук» Даниила Вахрушева.

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба ответила на оскорбления актера из сериала «Физрук» Даниила Вахрушева.

Он усомнился в интеллектуальных способностях девушки во время съемок второй серии психологического реалити-шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ. Артист назвал Кибу дурой, сославшись на ее юный возраст.

— Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг существует! — написала она в социальных сетях.

Тем временем Лепс сообщил о намерении отложить свадьбу со своей возлюбленной. Ранее он признавался, что души не чает в невесте и готов бросить к ее ногам весь мир. Но теперь певец реагирует агрессивно на любой вопрос об Авроре и кидается на журналистов с нецензурной бранью. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, что могло привести к отмене помолвки и сможет ли пара воссоединиться.

Аврора Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.