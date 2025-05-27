В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько россиян пострадали от укусов клещей

Более 150 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей.
С начала сезона активности клещей в медицинские организации России обратилось более 175,4 тысяч граждан, пострадавших от укусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысяч человек. Наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях», — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее Роспотребнадзор по ХМАО сообщал, что с начала весны в регионе зарегистрировано 999 обращений по поводу укусов клещей, из которых 167 случаев были завозными. Югра входит в число 15 российских регионов со средним эпидемиологическим риском по клещевым инфекциям, а первый случай укуса в этом году был зафиксирован 4 апреля. За последние три года в округе отмечено 88 случаев клещевого энцефалита.