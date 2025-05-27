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Bild: после заявлений Мерца в Сувалкском коридоре усиленно присутствуют военные

В Сувалкском коридоре запаниковали после заявления Фридриха Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации Bild, после заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о возможном снятии ограничений на применение дальнобойных вооружений против объектов на российской территории, в приграничных районах Польши и Литвы наблюдается массовый отток местного населения.

Речь о ключевом Сувалкском коридоре — узкой полосе, соединяющей Польшу с Литвой, но отделяющей Калининградскую область от Беларуси. Как сообщают осведомленные источники, население всерьез обеспокоено, что при эскалации этот район, якобы, окажется под первыми ударами.

Хотя официальной эвакуации власти Литвы и Польши не объявляли, в приграничной зоне наблюдается усиление военной группировки.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не намерена ограничивать дальнобойность поставляемого Киеву оружия.