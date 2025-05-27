Bild: после заявлений Мерца в Сувалкском коридоре усиленно присутствуют военные

Речь о ключевом Сувалкском коридоре — узкой полосе, соединяющей Польшу с Литвой, но отделяющей Калининградскую область от Беларуси. Как сообщают осведомленные источники, население всерьез обеспокоено, что при эскалации этот район, якобы, окажется под первыми ударами.