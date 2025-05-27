В Самарской области будет малооблачно и потеплеет до 26 градусов днем 27 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии во вторник.
Представители ведомства уточнили: в Самарской области днем 27 мая будет малооблачно. Осадков не прогнозируют. При этом температура воздуха в 63-м регионе составит от +21 до порядка +26 градусов по Цельсию.
Специалисты Приволжского УГМС обещают юго-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
«Ожидается солнечная без осадков погода с интенсивным нарастанием температурного фона. Дневные показатели во второй половине недели в большинстве районов преодолеют 30-градусную отметку», — объяснила синоптик Ирина Вытягова.
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