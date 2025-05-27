Инвазивные растения лишили людей более $926 млрд

«Наш анализ демонстрирует, что ущерб от инвазивных видов значительно варьируется в зависимости от их царства. Например, потери от растений приближаются к триллиону долларов, в то время как ущерб от инвазивных насекомых составляет около $830 миллиардов. Млекопитающие и птицы приносят убытки в размере $263 и $101 миллиардов соответственно. При этом уровень ущерба для различных видов может отличаться в десятки и сотни раз», — отмечают исследователи.