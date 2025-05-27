Инвазивные растения лишили людей более $926 млрд

Международная группа экологов и экономистов впервые провела комплексное исследование экономических последствий распространения ключевых инвазивных видов растений и животных на планете. Результаты показали, что за последние 60 лет инвазивная флора нанесла экономике мира ущерб более чем $926 миллиардов. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Nature Ecology Evolution.
«Наш анализ демонстрирует, что ущерб от инвазивных видов значительно варьируется в зависимости от их царства. Например, потери от растений приближаются к триллиону долларов, в то время как ущерб от инвазивных насекомых составляет около $830 миллиардов. Млекопитающие и птицы приносят убытки в размере $263 и $101 миллиардов соответственно. При этом уровень ущерба для различных видов может отличаться в десятки и сотни раз», — отмечают исследователи.
Команда ученых, возглавляемая доцентом Университета Макгилла Брайаном Люнга, изучила влияние 162 наиболее опасных инвазивных видов на экосистемы, инфраструктуру и качество жизни людей в период с 1960 по 2022 годы. Для этого они собрали и проанализировали данные о распространении этих видов в 172 странах, где наблюдения проводились с середины прошлого века.
Исследование показало, что общий экономический ущерб от инвазивных видов за последние 60 лет значительно недооценен — более чем в 17 раз. По оценкам Люнга и его коллег, он составляет не $126 миллиардов, как указывает международная база данных InvaCost, а превышает $2,14 трлн, причем основная часть потерь (82%) связана с инвазивными растениями и насекомыми.
Сходные расхождения были обнаружены и на географическом уровне. Наибольшие потери от инвазивных видов зафиксированы в Европе (1,5 трлн долларов, 71%), тогда как Южная Америка и Океания пострадали лишь на 1−3%. Ущерб от некоторых видов, таких как африканские колючещетинники и американские цветочные трипсы, превысил $30 миллиардов, в то время как для других он оказался значительно ниже.
Ученые также отметили, что инвазивные виды наносят максимальный ущерб экологии и экономике не сразу, а примерно через 46 лет после их появления на новых территориях. Это важно учитывать при прогнозировании влияния случайно завезенных флоры и фауны на экономику и экосистемы мира, а также при разработке мер по борьбе с инвазивными видами, подытожили исследователи.
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