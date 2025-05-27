В Госдуму внесут проект о праве медработников на жилье по соцнайму

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается дать врачам, медсестрам и фармацевтам, признанным нуждающимися в жилье, право на его получение по договорам социального найма или из специализированного жилищного фонда, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
«Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии для медицинских и фармацевтических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В частности, закрепить за ними право на получение, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма и на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект направлен на поддержку медицинских и фармацевтических работников. Он отметил, что педагоги уже имеют эту льготу, а в медицинской среде отсутствие такой возможности создает большое напряжение.
«Люди, которые работают в сложных условиях, ежедневно борются за жизнь и здоровье своих пациентов, и при этом часто вынуждены ютиться в съемных комнатах или небольших квартирах. Нередко они живут в нечеловеческих условиях, это напрямую влияет на качество работы, и вкупе с низкими зарплатами приводит к острой нехватке кадров», — сказал лидер партии.
Политик уточнил, что в настоящее время в России не хватает около 26 тысяч врачей, 50 тысяч среднего медперсонала, а решение проблемы при нынешнем социальном обеспечении и темпах повышения зарплаты займет десятилетия. Выход из сложившейся ситуации, указал он, может быть один: нужно повышать зарплаты и обеспечивать медиков жильем.
Миронов также напомнил о другой инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» — предложении запустить программу обеспечения медработников государственной системы здравоохранения бесплатным жильем с возможностью его приватизации через пять лет после начала работы. Он уточнил, что схожая программа неплохо себя зарекомендовала в некоторых регионах России, и это уже привело к снижению дефицита медицинских кадров.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что законопроект дает право медицинским работникам на внеочередное получение жилья, что сделает работу в государственных и муниципальных медицинских учреждениях более привлекательной. По мнению депутата, это особенно важно для сельских территорий и малых городов, где дефицит кадров ощущается сильнее всего.
«Когда человек знает, что ему предоставят достойное жилье, он с большей готовностью отправится туда, где нужна его помощь. Принятие этого законопроекта — это шаг навстречу тем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья. Уверена, что поддержка медиков должна выражаться не только словами, но и реальными делами. Помогая им, мы помогаем всей системе здравоохранения и, конечно же, нашим гражданам», — заключила она.