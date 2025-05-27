Штрафы для родителей планируют увеличить в четыре раза

Повышенная ответственность наступит за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
За неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителям придется платить в четыре раза больше. Максимальный штраф планируют увеличить до 2 тысяч рублей, а минимальный в пять раз — до 500 рублей, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«В настоящий момент штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов составляет от 100 до 500 рублей. Поправками предлагается установить штраф от 500 до 2 тысяч рублей», — сообщил Груздев в интервью «Известиям».
Отмечается, что та же статья предусматривает ответственность за нарушение права ребенка на общение с близкими родственниками и неисполнение судебных решений о месте жительства детей. За эти нарушения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что родителям подростков грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, например, если их ребенок был задержан полицией за прогулки после комендантского часа. В случае повторных нарушений сумма штрафа увеличивается, а семью могут поставить на профилактический учет.